"MHP'de 40 sene hizmet yaptım" diyen vatandaş: Sayın Bahçeli bizi harcadı; hakkım haram zıkkım olsun

YOL TV'nin sokak röportajında muhalefetin sıkça dillendirdiği '128 milyar dolar' ile ilgili soru yöneltilen bir vatandaş, MHP'de 20 yıl hizmet yaptığını belirtti ve "128 milyar duman oldu. İnsanlar aç. Ülke bitmiş. Ben MHP'de 40 sene hizmet yaptım. Sayın Bahçeli bizi harcadı. Bize türlü hakaretler eden Erdoğan'ın peşinden gitti. Hakkım haram zıkkım olsun" dedi.

Vatandaş "Şimdiye kadar bizi CHP'ye düşman yaptılar" dedi ve konuşmasına devam edeceği esnada çevredeki vatandaşların röportajı bölmesiyle gerginlik oluştu.