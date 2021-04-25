T24 LogoT24 Logo
Haberler

"MHP'de 40 sene hizmet yaptım" diyen vatandaş: Sayın Bahçeli bizi harcadı; hakkım haram zıkkım olsun

"Bize türlü hakaretler eden Erdoğan'ın peşinden gitti"

25 Nisan 2021 14:50

YOL TV'nin sokak röportajında muhalefetin sıkça dillendirdiği '128 milyar dolar' ile ilgili soru yöneltilen bir vatandaş, MHP'de 20 yıl hizmet yaptığını belirtti ve "128 milyar duman oldu. İnsanlar aç. Ülke bitmiş. Ben MHP'de 40 sene hizmet yaptım. Sayın Bahçeli bizi harcadı. Bize türlü hakaretler eden Erdoğan'ın peşinden gitti. Hakkım haram zıkkım olsun" dedi. 

Vatandaş "Şimdiye kadar bizi CHP'ye düşman yaptılar" dedi ve konuşmasına devam edeceği esnada çevredeki vatandaşların röportajı bölmesiyle gerginlik oluştu. 

 

mhpbahçelihizmetdevlet bahçeli128 milyar dolar

Diğer Videolar

Kraliçe Elizabeth fotoğraf çekilen G7 liderlerini güldürdü: Keyif alıyor gibi mi görünmeniz gerekiyor?

Asker eğlencesi için toplanıp, havaya ateş açtılar

Dünyanın en büyük arkeoloji müzesi ziyaretçilerini bekliyor

CHP’li Emir: Her dört gençten biri işsizlikle boğuşurken, AKP’lilerin çocukları lüks içinde yaşıyor

Müsilaja aldırmadan denizde yüzdüler

Fatih’te bir binada çıkan yangın çevredeki 4 binaya sıçradı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yayınevi sahibi LGS öncesi soruları incelediğini söyledi, CHP'li Kaya Bakan...

Vatandaş şikâyet etti, Erdoğan belediye başkanını kolundan tutup yanına çekti:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü’nden Peker’in iddialarına “Binde biri bile...

Sedat Peker videolarında ismi geçen Süleyman Özışık ilk kez konuştu:...

Sedat Peker'den Yıldırım Demirören'e: OYAK’a Total’i fahiş fiyatla nasıl sattığını...

Ankara Ağır Ceza hakimi Buket Demirel evinde ölü bulundu...

Emre Olur'dan Peker'le iki kez görüştüğünü söyleyen Özışık'a: 2020'de düğününe...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yayınevi sahibi LGS öncesi soruları incelediğini söyledi, CHP'li Kaya Bakan...

Vatandaş şikâyet etti, Erdoğan belediye başkanını kolundan tutup yanına çekti:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24