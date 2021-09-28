Mezuniyet töreninde sahneye İstanbul Sözleşmesi maskesiyle çıkan öğrencilere özel güvenlik müdahalesi

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde sahneye İstanbul Sözleşmesi maskesiyle çıkan kadın öğrencilere, polis ve özel güvenlik tarafından müdahale edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde dün akşam gerçekleştirilen mezuniyet töreninde bir grup kadın öğrenci İstanbul Sözleşmesi yazılı maskeyle sahneye çıkınca polis ve özel güvenlik tarafından engellendi. Kampüs Cadıları üyesi olduğu öğrenilen kadın öğrenciler, İstanbul Sözleşmesi yazılı maske takarak, sahneye çıktı. Öğrenciler, bazı erkek akademisyenlerin hedef göstermesi üzerine darp edildikleri iddia edildi.

Yapılan protesto ve akademisyenlerin yaptığı görüşmeler sonucunda öğrenciler tekrar salona alınarak, maskeleriyle törene katıldı.

Saldırıya ilişkin öğrenciler şu açıklamada bulundu: "İstanbul Sözleşmesine yönelik saldırıyı kınıyoruz. Kadın ve LGBTİ+’lar olarak her yerdeyiz. Üniversitelerde kadın mücadelesini sansürlemeye çalışanlara karşın sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’nden, varoluşumuzdan, birbirimizden vazgeçmiyoruz."

Kaynak: Mezopotamya Ajansı