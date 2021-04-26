Aracıyla meydana dalan kişi uçan tekme ile durduruldu

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da bulunan ve ülkenin en meşhur meydanı olan İskenderbey Meydanı’na 32 yaşındaki Arben Mema aracı ile daldı.

Araç trafiğine kapalı olan meydanda bulunan vatandaşlar, korku dolu anlar yaşarken, birçok vatandaş ise aracı durdurmaya çalıştı. Kendisini durdurmaya çalışan vatandaşların elinden her seferinde kurtulmayı başaran sürücüyü, 22 yaşındaki Klodian Elqeni isimli genç uçan tekme atarak durdurdu.

Uyuşturucu etkisi altında olduğu belirtilen sürücü, etkisiz hale getirilmesinin ardından vatandaşlar tarafından polise teslim edildi.

Olayın ardından ülkede kahraman ilan edilen ve başbakan tarafından da tebrik edilen Elqeni, olayın bir terör saldırısı olduğunu sandığını ve kendini değil, halkı düşünerek hareket ettiğini ifade etti.



