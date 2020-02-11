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Mevsimlik işçi çalıştığı yerde ölü bulundu

11 Şubat 2020 12:37

Manisa'da mevsimlik işçi olarak çalışan bir kişi çalıştığı yerde ölü bulundu.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Orman Fidanlığı'nda mevsimlik işçi olarak çalışan İbrahim Doğan, fidanlığın içerisinde bulunan dinlenme odasında iş arkadaşları tarafından hareketsiz hâlde bulundu.

Doğan’ın hareketsiz yattığını fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Şüpheli ölüm üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan 2 çocuk babası Doğan’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşayan Doğan’ın 3 ay önce mevsimlik işçi olarak Manisa’ya geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mevsimlik işçilerin sorunlarını da gündeme taşıyan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, ocak ayında en az 112 işçinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İSİG’in açıklamasına göre hayatını kaybedenlerin 94’ü işçi ve memur, 18’i de çiftçi ve esnaftı. Ölenlerin 12’si kadın, 100’ü erkekti.

Aynı raporda biri 14 yaş altı olmak üzere üç çocuk işçi hayatını kaybettiği de yer almıştı.

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