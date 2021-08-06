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Metroya maskesiz bindi, "Özel harekatçıyım" dedi

Maske takmamakta direnen kişi, vatandaşlar tarafından metrodan indirilerek, güvenlik görevlilerine teslim edildi

06 Ağustos 2021 15:45

Bursa’da metroya maskesiz binen kişi vatandaşlar tarafından uyarılınca özel harekatçı olduğunu öne sürdü. Maske takmamakta direnen kişi, vatandaşlar tarafından metrodan indirilerek, güvenlik görevlilerine teslim edildi.

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