Metroda sigara içme kavgası

Bursa'da metroda sigara içen gençler ile metroda bulunan vatandaşlar arasında tekme tokatlı kavga çıktı. İki tarafın birbirinden şikayetçi olması üzerine savcılık, kavgaya karışan kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, bir grup genç metroda sigara içmek istedi. Bunu gören vatandaşlar duruma tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga metronun dışına sıçrarken, vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu. Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla kavgaya karışan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA