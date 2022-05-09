T24 LogoT24 Logo
Haberler

Metroda sigara içme kavgası

Kavgaya karışan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi

09 Mayıs 2022 09:29

Bursa'da metroda sigara içen gençler ile metroda bulunan vatandaşlar arasında tekme tokatlı kavga çıktı. İki tarafın birbirinden şikayetçi olması üzerine savcılık, kavgaya karışan kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, bir grup genç metroda sigara içmek istedi. Bunu gören vatandaşlar duruma tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga metronun dışına sıçrarken, vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu. Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla kavgaya karışan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

BursaMetroda sigara içme kavgası

Diğer Videolar

Görevden alınan Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Bayram: Kılıçdaroğlu davetinde bir sakınca yok; kimseden 'aferin' almak için yapmadık

Aslı Aydıntaşbaş: Türkiye NATO ile uzlaşmasaydı belki de 'truva atı' olarak nitelendirilecekti

HDP'li Paylan: Erdoğan'ın, asgari ücreti 10 bin TL olarak açıklamasını talep ediyoruz

Selçuk Üniversitesi'nde öğrenciler, değiştirilen Hekimlik Andı'nın orijinalini okurken ışıklar kapatıldı, perde indirildi

Akıntıya karşı yüzen su samuru böyle görüntülendi

Sivas Katliamı'nın 29. yılında "İnsanlık Suçu” tartışması

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24