T24 LogoT24 Logo
Haberler

'Metroda fasulye ayıklayan teyze' sosyal medyada viral oldu

“Fasulye almıştım, metro da bir saat çektiği için burada kırayım da hazır olsun, eve gidince hemen pişiririm diye düşündüm"

11 Nisan 2021 18:00

İstanbul’da metroda taze fasulye ayıklayarak yolculuk eden vatandaş sosyal medyada gündem oldu.

Hafize Aydağ, “Fasulye almıştım, metro da bir saat çektiği için burada kırayım da hazır olsun, eve gidince hemen pişiririm diye düşündüm. Güzel yorum yapanlar için de pişirebilirim” dedi.

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde metroda fasulye ayıklayarak evine giden kadın, sosyal medyada viral oldu. Video birçok kullanıcı tarafından paylaşılıp, birçok kişiden yorum aldı. Bunun üzerine kızının sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hafize Aydağ, “Fasulye almıştım, metro da bir saat çektiği için burada kırayım da hazır olsun, eve gidince hemen pişiririm diye düşündüm. Güzel yorum yapanlar için de pişirebilirim. Olumsuz yorumlar için de sebzelerimi sirkeli suyla yıkıyorum, bir şey olmayacağını düşünüyorum. Maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Güzel yorumlar için teşekkür ediyorum” dedi.

 

metrofasulyeyolculukistanbulviral

Diğer Videolar

Sedat Peker'den 8. video | "Bir dahaki videoda baş başa konuşacağız Tayyip Abi, helalleşeceğiz"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Mayıs 2021

Oyuncu İlker Aksum kaza geçirdi; otomobili takla attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafızlık icazet töreninde Kur’an okudu

Gossip Girl'ün tanıtım videosu yayınlandı

Esra Erol'u ağlatan kavuşma; kayıp annelerini 20 yıl sonra buldular

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Livaneli: ‘Kemalizm maskesi’ takan bizim gladyo, Mustafa Kemal ile alakası...

Melik Yiğitel'den canlı yayında Cüneyt Özdemir, İsmail Saymaz ve Merdan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Soylu hakkında yaptığı açıklamayı...

Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker: Devlete hizmet ettiğimizi sanırken meğer...

Ahmet Davutoğlu: Berat Albayrak cahilin ta kendisidir, ekonomi bu yüzden...

AKP'de Süleyman Soylu krizi; "Parti fiilen gruplara ayrılmış durumda"...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda imam, Atatürk'e atfen "zalim ve kafir"...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Livaneli: ‘Kemalizm maskesi’ takan bizim gladyo, Mustafa Kemal ile alakası...

Melik Yiğitel'den canlı yayında Cüneyt Özdemir, İsmail Saymaz ve Merdan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24