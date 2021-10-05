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Metrobüste yolcunun koltuğa düşürdüğü cep telefonunu çaldı

Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

05 Ekim 2021 15:17

İstanbul Ataköy'de metrobüste U.İ.'nin çantasından oturduğu koltuğa düşürdüğü cep telefonunu çalan şüpheli A.R. gözaltına alındı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelinin cep telefonu alma anları metrobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

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