T24 LogoT24 Logo
Haberler

Metro Turizm şoförü direksiyonu seyir halinde motosiklet sürücüsünün üzerine kırdı!

14 Temmuz 2016 15:25

Metro Turizm şoförü ‘acelesi olduğu’ gerekçesiyle trafikte seyir halinde motosiklet sürücüsünün hayatını tehlikeye attı. Sosyal medyada çok tartışılan anlar, orta şeritte seyir halinde olan iki motosiklet sürücüsünden biri tarafından kask kamerası ile kayıt altına alındı. Metro Turizm'e ait bir otobüs orta şeritten sol şeride geçmek istiyor, fakat sol şeritte hızla hareket halinde olan bir başka aracı görünce trafikteki önemli bir kuralı ihlal etme pahasına motosiklet sürücüsünü geçmeye çalışıyor. Metro Turizm otobüsü sol şeride girmek için orta şeritteki motosikleti önce sağdan solluyor, ardından motor sürücüsünün hayatını riske atacak şekilde direksiyonu üzerine kırıyor. Buna tepki olarak hızlanarak sol şeride aniden dalan otobüsün önüne geçen motosiklet sürücüsü otobüsün yavaşlamasına neden olarak tepkisini gösteriyor. Aradaki gerginlik artınca her iki sürücü ve kask kamerası olan öteki motosiklet sürücüsü sağ şeride çekiyorlar, bu esnada Metro Turizm şoförünün motosiklet sürücüsü ile tartışmak için sağ şeritte aracı durdurduğu ve otobanda sağ şeridi ihlal edecek şekilde bekleme yaparak bir başka kuralı daha hiçe saydığı görülüyor.

ETİKETLER

Metro Turizmmotorsikletli sürücü

Diğer Videolar

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar mı karar verecek?

Bahçeli, 'FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak için iktidar, yargıçlara tam yetki vermeli' sözleriyle neyi ima ediyor

Kırmızı ışıkta karşıya geçen yaya, kendini savundu: Yaya kırmızıda da geçer, ben Avrupa'da kalmış adamım

‘Sağlıkta şiddet’ eylemine polis müdahalesi; gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

İmamoğlu'nun seçim vaadi olan '0-4 yaş arası çocuğu olan anneler için ücretsiz ulaşım uygulaması' hayata geçiyor

Şırıngalı çikolatadan oğlunu kaybetmişti, son karnesini aldı: Böyle şeylerin satılmaması için elimizden geleni yapıyoruz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24