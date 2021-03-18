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Metrelerce yüksekte asılı kalan araçtan kurtuluş kamerada

Kurtarma çalışması 1 saat sürdü

18 Mart 2021 13:48

ABD'nin Idaho eyaletinde kamyonet sürücüsü, köprü üzerinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, metrelerce yükseklikte saatlerce asıldı kaldı.

ABD'nin Idaho eyaletinde içinde 60'lı yaşlarda bir çift ve iki köpeğin bulunduğu bir kamyonet köprüde seyir halinde gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çarpmanın etkisiyle bariyeri kıran kamyonet 30 metre yükseklikte saatlerce asılı kaldı.

Yaşlı çift ve iki köpeği ölümden kurtaran ise yol üzerindeki güvenlik zinciri olduğu belirtildi. Olay yerine gelen Idaho Arama Kurtarma Departmanı yetkilileri, köprüde kamyonetin içinde asılı halde mahsur kalan yaşlı çift ve köpekler için seferber oldu.

Yerel medya, yaşlı çiftin bir kaç saatten fazla üst geçitte beklediğini ve kurtarma çalışmalarının 1 saat sürdüğünü aktardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşlı çiftin hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, köpeklerin ise güvenli bir yere bırakıldığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

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