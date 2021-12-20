Metin Uca'dan Hülya Avşar'ın tepki çeken sözlerine yanıt

Metin Uca sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Hülya Avşar'ın tepki çeken sözlerine yanıt verdi. Uca, "Gerekirse mascarpone peynirli bagellarımız espresso macchiatolar eşliğinde içilecek ve yenecek bu zor günler mutlak geçilecek. Çünkü ben de Hülya Avşar gibi düşünüyorum. Mesajını aldım Hülya Avşar" dediği videoyu Twitter hesabından "Mesacını aldım Hülya fayızları indirmek için sen davar mısın" sözüyle paylaştı.

Hülya Avşar, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" demişti.

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