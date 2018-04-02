T24 LogoT24 Logo
Magazin

Metin Hara, Adriana Lima ile nasıl tanıştığını ilk kez anlattı

02 Nisan 2018 16:07

"İyiliğin Bilim Hali" ve "İyiliğin Hareket Hali" kitaplarıyla Güneri Cıvaoğlu ile Şeffaf Oda'ya konuk olan Metin Hara, Adriana Lima ile nasıl tanıştığını ilk kez anlattı. Kitabı sayesinde tanışmadıklarını açıklayan Metin Hara, şunları söyledi: "Ben çok fazla basına bunu yansıtmadım ama Los Angeles'a gidiyordum ve orada kariyerinde başarılı bir çok iş adamı, oyuncu, göz önünde olan insanlarla çalışmalar yapıyordum. Ve bu 4 senedir olan bir şeydi. Bir şekilde de kulaktan kulağa yayılıyordu. İşte 'biri geliyor yurt dışından çok değerli şeyler anlatıyor, hayatımızı değiştiriyor, yardımcı oluyor' diye. Bir şekilde duyulmuş. Menajeri de söylemiş Türkiye'de böyle biri var diye. O da görüşelim demiş. İstanbul'da uçağı kaçırıyor ve şansa o şekilde buluşuyoruz. Orada herhangi bir profesyonel çalışma yoktu. Tanıştık, ondan sonra da devam etti."

ETİKETLER

metin haraadriana limametin hara adriana lima ilişkisimagazin

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2020

Bu vapurun rotası Barış Abi; Barış Manço vapuru yenilendi

Vuhan'da Koronavirüs tedavisi için 10 günde inşa edilen 1000 yataklı hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı

Konuşurken öksürük nöbetine tutulan Dünya Sağlık Örgütü Başkanı: Merak etmeyin, Koronavirüs değil

25. James Bond filmi 'No Time To Die'ın yeni fragmanı yayınlandı

Avcılar'da bir restorana satırlı, bıçaklı baskının görüntüleri ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24