"İyiliğin Bilim Hali" ve "İyiliğin Hareket Hali" kitaplarıyla Güneri Cıvaoğlu ile Şeffaf Oda'ya konuk olan Metin Hara, Adriana Lima ile nasıl tanıştığını ilk kez anlattı. Kitabı sayesinde tanışmadıklarını açıklayan Metin Hara, şunları söyledi: "Ben çok fazla basına bunu yansıtmadım ama Los Angeles'a gidiyordum ve orada kariyerinde başarılı bir çok iş adamı, oyuncu, göz önünde olan insanlarla çalışmalar yapıyordum. Ve bu 4 senedir olan bir şeydi. Bir şekilde de kulaktan kulağa yayılıyordu. İşte 'biri geliyor yurt dışından çok değerli şeyler anlatıyor, hayatımızı değiştiriyor, yardımcı oluyor' diye. Bir şekilde duyulmuş. Menajeri de söylemiş Türkiye'de böyle biri var diye. O da görüşelim demiş. İstanbul'da uçağı kaçırıyor ve şansa o şekilde buluşuyoruz. Orada herhangi bir profesyonel çalışma yoktu. Tanıştık, ondan sonra da devam etti."