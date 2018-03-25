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Metin Hara: Adriana Lima ile bir kez bile ayrılmadık

25 Mart 2018 15:03

"Sence iyilik ne zaman kazanacak?" söylemiyle yola çıkan ve bu konuda iki yeni kitap hazırlayan Metin Hara, Habertürk TV'den Oylum Talu'ya konuk oldu. Adriana Lima ile aşk yaşayan Hara, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda da bulundu. Metin Hara, Adriana Lima ile olan ilişkisiyle alakalı olarak, "Çıkan bazı haberler üzüyor. Bir bakıyoruz Adriana ile ayrılıyoruz. Bir bakıyoruz Adriana hamile... Bir kez bile ayrılmadık, Adriana hamile de kalmadı. İlişkimizi basından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ünlü yazar ayrıca, "Hukuken ve güvenlik adına öyle şeyler yaşadık ki... Bunları hiç paylaşmadık" ifadelerini kullanırken, "Evimize girildi. Kapılar zorlandı, arabalarımıza çarpıldı" dedi. Metin Hara ayrıca sevgilisinin kendisine yaptığı bir jesti de açıkladı. Hara, "Ben Amerika'ya gidecektim, Adriana beni almak için Türkiye'ye geldi, onunla el ele uyuyalım diye" ifadelerini kullandı. Amerika'da daha rahat olduklarını söyleyen Hara, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'ye geldiğinde göz önünde pek olmak istemiyoruz. O yüzden Adriana genellikle otelde kalıyor"

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