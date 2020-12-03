Metin Gürcan: ABD-Türkiye ilişkilerinde 9 başlıkta kriz var; Biden döneminin ilk 6 ayı uzlaşmalı, sonrası ise çatışmalı geçebilir

Güvenlik analisti ve DEVA Parti kurucusu Metin Gürcan, 20 Ocak 2021’de Joe Biden’ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasından sonra Ankara-Washington hattında ilişkilerin ilk başlarda uzlaşmacı seyredeceğini, ancak bu durumun daha sonra değişebileceğine inandığını söyledi.

T24’e konuşan Gürcan, “Biden’ın göreve başlamasından sonra İlk 6 ay uzlaşmalı, sonrası ise çatışmalı geçebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Gürcan, ABD ile Türkiye arasında Halkbank’tan S-400 alımına 9 başlıkta kriz olduğunu, ilişkilerde bu başlıkların önemli rol oynayacağına inandığını söyledi.

Gürcan, Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in aldığı yenilgilerle “bir devlet olma” hedefini yitirse de grubun "hayali" olarak güçlü olduğunu, propaganda mekanizmalarının hâlâ çok iyi çalıştığını, bu nedenle de tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Bu kapsamda IŞİD’in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na suikast hazırlığında olduğu bilgisinin paylaşılmasını da değerlendiren Gürcan, terör örgütünün propaganda metinlerinde “Konstantiniye” yani İstanbul ifadesinin çok sık geçtiğine dikkat çekti. Gürcan, Ayasofya'nın cami statüsüne alınması sonrası cihadist yapıların ilgisini İstanbul'a çevirdiğini söyledi.

Metin Gürcan, CHP’li Ali Mahir Başarır’ın ifadelerinden sonra başlayan “satılmış ordu” tartışmalarını, Türkiye'nin Rusya ve NATO ile denge politikalarını da değerlendirdi.