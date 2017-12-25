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Metin Feyzioğlu'ndan KHK uyarısı: İnsanlar sokakta birbirinin kafasına sıkacak

25 Aralık 2017 14:15

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Bakanlar Kurulu sonrası dün olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan 695 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) için açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, KHK'da geçen "Bir vatandaş, terör eylemlerini ve devamı niteliğindeki eylemleri bastırmak için harekete geçerse... yargılanmaz" ifadeleri için "Dehşete düştüm" diyerek tepki gösterdi. Çıkarılan KHK maddelerinin OHAL'le ilgisi olmadığını söyleyen Feyzioğlu, "Kapalı kapılar ardında, Saraylarınızda yasa çıkartacaksanız bu millet canıyla neyi korudu?" diye sordu. Metin Feyzioğlu, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de yer alan “darbe girişimi ve girişimin devamı niteliğindeki eylemler'e müdahale eden sivillerin cezai sorumluluğu doğmayacağı” şeklinde hüküm için Cumhurbaşkanı’na seslendi. Feyzioğlu şöyle dedi: “Darbe girişimi ve girişimin devamı niteliğindeki eylemler” olduğuna kimin karar vereceğini soran Feyzioğlu, “İnsanlar sokakta birbirinin kafasına sıkacak. Siz bunu nasıl önlersiniz. Sizin herhalde istediğiniz bu değil Sayın Cumhurbaşkanı. Siz yurttaşlarınızın birbirinizi vurmasını teşvik etmiyorsunuz herhalde. Dehşet içindeyim. Bunu derhal geri çekin. Kabile devletlerinde olmaz bu. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Ne yapmak istiyorsunuz? Bunun altına imzası olanlar ne yapmak istiyorsunuz? Bunu kabul edemeyiz çok tehlikeli bir maddedir.”

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