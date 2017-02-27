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Metin Feyzioğlu: Cumhurbaşkanımız 4. kez aldatılmak üzere

27 Şubat 2017 18:28

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, "İddia ediyorum: Bu anayasa değişikliği paketi, tıpkı 2009'daki gibi kürsel kuklacılar tarafından hazırlandı! Dikkat" notuyla kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı video, kısa sürede en çok izlenilenler arasına girdi. "Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan; üst akıl tarafından maalesef yine aldatılıyor" diyen Feyzioğlu,"Tıpkı; Milli tüm kurumlarımızı tasfiye eden, kozmik odamıza kadar giren kumpas davalarda, F tipi cemaat yargısının ordumuzu teslim almasına yol açan 2010 anayasa değişikliğinde,-Asla barış düşünmediği için şehirlerimizi cephaneliğe dönüştüren bölücü terör örgütüyle yürütülen müzakerede aldatıldıkları gibi" örneklerini verdi.

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