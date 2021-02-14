Mesut Özil'e destek veren Rıdvan Dilmen İstiklal Marşı ile ilgili sözlerinin ardından sosyal medyanın gündeminde!

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçın seremonisinde İstiklal Marşı'nı okumadığı gerekçesiyle bazı kesimler tarafından eleştiri alan Mesut Özil 'e destek veren Rıdvan Dilmen sosyal medyanın gündeminde. Bazı sosyal medya kullanıcıları Dilmen'e Galatasaraylı futbolcuların İstiklal Marşı okumamasına tepki gösterdiği sözleri hatırlattı.

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla ligin zirvesine yerleşti. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Mesut Özil'in İstiklal Marşı'nı okumamasına değindi.

"Böyle şeyler sorun çıkarır"

Sosyal medya gündem olan Mesut Özil'in marşı okumamasına değinen Rıdvan Dilmen, "Mesut Özil; yok İstiklal Marşı okumamış, yok Ayasofya Camii paylaşmamış' Duygusaldır oyuncular, böyle şeyler yapmak sorun çıkarır ama Fenerbahçeliler Mesut Özil'den memnun" diye konuştu.

Eski sözleri hatırlatıldı

Rıdvan Dilmen'in bu yorumun ardından sosyal medya kullanıcıları Dilmen'in 2019 yılında söylediği sözleri hatırlattı.

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunun 18. haftasında Ankaragücü'nün 6-0 yenen Galatasaraylı futbolcuların İstiklal Marşı okumamasına tepki göstermişti. Yabancı kuralının konuşulduğu o günlerde "Maç öncesi Galatasaraylı futbolcular, İstiklal Marşı sırasında duruyor öyle" diyen Rıdvan Dilmen "Bizim marşımız çok değerli marştır. Sizden rica ediyorum, öğrenin artık ya! Marşımız da çok kolaydır. Daum ile dalga geçiyordu insanlar, ama okuyordu Daum. Allah'tan maç başında minik çocuklar sahaya çıkıyor, İstiklal Marşı'nı duyduk" ifadelerini kullanmıştı.