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Mesut Özil'den Sinan Gümüş'e 'bacak arası': "Pardon kardeşim"

Özil, Sinan Gümüş’ü etiketleyerek “Pardon kardeşim” yazdı ve gülücük emojisi koydu

15 Nisan 2021 13:31

Sakatlığı atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Fenerbahçeli Mesut Özil, son idmanda takım arkadaşı Sinan Gümüş'e attığı 'bacak arası'nın videosunu paylaştı ve espriyle karışık özür diledi.

Süper Lig 35. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken, sakatlığı atlatan Mesut Özil de takımla çalışmalarına devam etti.

Haftalar sonra yeniden takıma dönen Alman yıldız, pas çalışması sırasında takım arkadaşı Sinan Gümüş’e attığı çalımın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. 32 yaşındaki futbolcu, topu Sinan Gümüş’ün bacak arasından geçirdikten sonra koşmaya başlarken, takım arkadaşlarının tepkisi de sosyal medyada gündeme oturdu.

O anları Instagram hesabından paylaşan Mesut Özil, Sinan Gümüş’ü etiketleyerek “Pardon kardeşim” yazdı ve gülücük emojisi koydu.

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