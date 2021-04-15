Mesut Özil'den Sinan Gümüş'e 'bacak arası': "Pardon kardeşim"

Süper Lig 35. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken, sakatlığı atlatan Mesut Özil de takımla çalışmalarına devam etti.

Haftalar sonra yeniden takıma dönen Alman yıldız, pas çalışması sırasında takım arkadaşı Sinan Gümüş’e attığı çalımın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. 32 yaşındaki futbolcu, topu Sinan Gümüş’ün bacak arasından geçirdikten sonra koşmaya başlarken, takım arkadaşlarının tepkisi de sosyal medyada gündeme oturdu.

O anları Instagram hesabından paylaşan Mesut Özil, Sinan Gümüş’ü etiketleyerek “Pardon kardeşim” yazdı ve gülücük emojisi koydu.