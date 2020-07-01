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Messi yine tarihe geçti!

01 Temmuz 2020 16:37

Lionel Messi, 30 Haziran’da Atletico Madrid'e attığı penaltı golüyle kariyerinin 700. golüne ulaştı. FC Barcelona ile 630, Arjantin Milli Takımı'yla 70 defa ağları sarsan Messi, bu rakama ulaşan tarihte 7. futbolcu oldu.

FC Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, resmi maçlardaki 700. golünü attı. Sık sık kırdığı rekorlarla adından söz ettiren Messi, bu kez de gol ayısıyla 7. dalyayı yaptı. Messi, Barcelona'nın Atletico Madrid ile oynadığı maçta kariyerinin 700. golünü kaydetti.

Arjantinli yıldız attığı bu gollerin 441'ini La Liga'da, 114'ünü Şampiyonlar Ligi'nde, 53'ünü İspanya Kral Kupası'nda, 70'ini Arjantin Milli Takımı'nda, 22'sini de diğer resmi turnuva ve maçlarda kaydetti.

Aktif sporcular arasında Cristiano Ronaldo'nun ardından 700 gol barajına ulaşan 2. oyuncu olan Lionel Messi, profesyonel kariyerinin ilk golünü Barcelona'nın Albacete'yi Mayıs 2005'te yendiği maçta kaydetmişti.

107 farklı takıma gol attı, en çok gol attığı takım Sevilla

Kariyerine şimdiye kadar 54 hat-trick sığdıran futbolcu, 107 farklı takıma gol attı. 862 maçta bu rakamlara ulaşan Lionel Messi'nin en çok gol attığı takım ise Sevilla oldu. Futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen oyuncu, Endülüs ekibinin ağlarını 37 kez havalandırdı.

Lionel Messi'nin en gollü sezonu ise 2011-12 sezonu oldu. Yıldız oyuncu o yıl 82 gol attı.

700 gol barajına ulaşan diğer futbolcular ise şöyle: “Romário De Souza Faria, Josef Bican, Gerd Müller, Pele, Ferenc Puskas, Cristiano Ronaldo.”

 

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