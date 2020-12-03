Messi'ye Maradona'ya adadığı gol sonrası ceza!

Barcelona'nın Osasuna ile karşı karşıya geldiği maçta Barcelona'nın Arjantinli yıldız ismi Lİonel Messi'nin Maradona'ya adadığı gol sevincine İspanya Futbol Federasyonu'ndan ceza geldi. Bu kutlama sonrasında sarı kart gören Messi, ardından da para cezası aldı. RFEF, Messi'ye verilen sarı kartı iptal etmezken, Arjantinli yıldıza ise 600 Euro para cezası verdi. Messi ve Barcelona'nın verilen karara itiraz hakkı bulunuyor.