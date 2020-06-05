MESS'den işe dönüş sürecine ilişkin öneriler

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Covid-19 önlemlerinin azaltılması ardından hızlanan iş yerine dönüş süreci için örnek uygulamalar geliştirerek paylaşıma sundu.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, çalışan sağlığını koruyan ve verimli çalışmaya olanak sağlayan yeni bir düzenin oluştuğunu ifade ederek MESS'in bu süreçte hayata geçirdiği uygulamalar ve projelerle iş dünyasına kılavuzluk yaptığını söyledi. Akkol, “Dönüşüme önce kendimizden başladık. İş dünyasına örnek nitelikte, kapsamlı ve teknoloji merkezli tedbirlerle iş yerimize döndük. Hayata geçirdiğimiz proje ve uygulamalarımızla amacımız, ülkemizin bu süreçten güç kazanarak çıkması. Ülkemizin geleceğin normalinde üretim merkezi olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

COVID-19’un etkisini hafifletmesiyle birlikte iş yerine dönüş sürecinin hız kazandığını belirten Akkol, MESS’in dönüşüme kendinden başladığını, kapsamlı ve teknolojiyi merkeze alan tedbirlerle 1 Haziran itibariyle yeni çalışma düzeninde faaliyetine başladığını ifade etti. Akkol, ülkemizin salgın sürecinden güç kazanarak çıkması için projeler hayata geçirdiklerini, yeni uygulamalar devreye almaya devam edeceklerini belirtti.

“Salgının düşüş eğilimine geçmesi ve iş yerlerinin yeniden açılması, önlemlerin hafifletileceği anlamına gelmiyor. Aksine; önlemleri hayatın merkezine alan yeni bir düzenin başlangıcı anlamına geliyor” diye konuşan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, işyerine dönüş sürecinde MESS’in aldığı önlemleri şöyle sıraladı:

Salgının başından itibaren uzaktan çalışmaya geçen öncü organizasyonlardan biri olduk. Ofiste de olsak toplantılar online olacak. Salgın tamamen ortadan kalkıp her şey normale döndüğünde de yönetim kurulu toplantıları başta olmak üzere tüm kritik toplantıların en az yarısı online yapılacak.

Uzaktan çalışma, standart çalışma düzenimizin parçası oldu. Haftada 1 gün ofis dışından çalışıyoruz.

Karar alma süreçlerine kadın çalışma arkadaşlarımızın aktif katılımı yeni dönemde başarının en önemli kriterlerinden biri. Kadınların olmayacağı bir toplantının bizi doğru kararlara götüremeyeceği gerçeğinden yola çıkarak kadın çalışma arkadaşlarımızın olmadığı bir toplantı yapmamaya karar verdik.

Hijyen kurallarını teknolojiyi merkeze alarak bir üst seviyeye taşıdık. UV ve UVL sistemleri ile servis araçlarını ve ofise gelen tüm paketleri kapsamlı şekilde dezenfekte etmeye başladık.

MESS çalışanları toplu taşıma kullanmayacak. Servislere alınacak çalışan sayısı sosyal mesafe kuralına göre belirlenecek. Koltuklar, isme özel ayrılacak.

"Yeni çalışma düzeni için yol gösterici çalışma"

Salgın karşısında başarılı bir mücadele verildiği ve geleceğe daha umutlu bakılabilecek bir noktaya gelindiğini söyleyen Akkol, “Salgının düşüş eğilimine geçmesiyle yeniden işe dönüşün en sağlıklı modelini oluşturduk. Hazırladığımız ‘COVID-19 Sonrası İşe Dönüş Yaklaşımı’ adlı çalışmayla yeni çalışma düzeni için, iş dünyasına yol göstermeye devam ediyoruz. Bu konuda dünyadaki en iyi kurumlarla çalışıp bu alanda Türkiye’deki en kapsamlı çalışmayı hazırladık. Rehberde, işe dönüşe uyum sürecinde 12 temel adımda neler yapılması gerektiğiyle ilgili 211 madde yer alıyor. Teknoloji ve dijitalleşmeyi ön plana alan tavsiye, iyi uygulama ve düzenlemeleri bir araya getirdiğimiz çalışma, yeni düzen için referans bir doküman. Hayata geçirdiğimiz proje ve uygulamalarımızla amacımız, ülkemizin bu süreçten güç kazanarak çıkması. Ülkemizin geleceğin normalinde üretim merkezi olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

MESS'ten verilen bilgiye göre, “COVID-19 Sonrası İşe Dönüş Yaklaşımı” rehberinde MESS üyeleri ve MESS eko sistemindeki partnerlerin görüş, yönlendirme ve uygulamalarından yararlanıldı. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşların yanı sıra, MESS’in iş ortaklarından Dünya Ekonomik Forumu, Fraunhofer Enstitüsü, McKinsey ve Kearney gibi kurumlar, çalışmanın referans noktasını oluşturdu. Türkiye ve dünyadan farklı ölçekteki pek çok şirketten ve MESS üyelerinden uygulamalar ve bilgiler tek bir dokümanda toplandı.

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