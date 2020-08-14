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Mescid-i Aksa'da İsrail-BAE anlaşması protesto edildi

Filistinliler, İsrail-BAE anlaşmasını protesto etti

14 Ağustos 2020 15:18

Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazının ardından Aksa'nın avlusunda toplanan Filistinliler, İsrail-BAE anlaşmasını protesto etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazının ardından Aksa'nın avlusunda toplanan onlarca . Anlaşmaya tepki gösteren Filistinliler, Bin Zayed'in resmini ateşe verdi. Filistinliler, "Kudüs Müslümanlarındır", "Bin Zayed Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet etti" şeklinde sloganlar attı. Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile dün imzaladığı anlaşma sonrası BAE'deki büyükelçisini geri çağırmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Mohammed Bin Zayed, dün ABD Başkanı Donald Trump’ın aracılığı ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı.

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