Mesane hastası küçük kız sağlığına kavuşmak istiyor

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, doğuştan mesane hastası olduğu için altına büyük boy bebek bezi bağlanarak yaşamını sürdüren 12 yaşındaki Aslınur U. sağlığına kavuşmak için yetkililerden yardım bekliyor Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, doğuştan mesane hastası olduğu için altına büyük boy bebek bezi bağlanarak yaşamını sürdüren 12 yaşındaki Aslınur U. sağlığına kavuşmak için yetkililerden yardım isteyip, "Ben de tüm çocuklar gibi özgürce gezip, dolaşabilmek istiyorum" dedi. Şiddet gördüğü için boşanma davası açıp 3 çocuğuyla birlikte Şanlıurfa'dan kaçıp geldiği Fethiye'de evlere temizliğe giderek yaşam mücadelesi veren anne 36 yaşındaki Ayşe U. ise yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekledikleri söyledi.