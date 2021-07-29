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Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

29 Temmuz 2021 08:41

 Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri ve uçağıyla havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale edildi.

Yangın nedeniyle, çevre mahallelerdeki bazı evler jandarma ekiplerinin koordinasyonunda tedbiren boşaltıldı.

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