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Yolda yürüyen kadının boynundan kolyeyi çaldı, zorla girdiği evde saklanırken yakalandı

01 Nisan 2021 10:59

Mersin'de yolda yürüyen B.Ç. isimli kadının boynundaki altın kolyeleri kapkaç yöntemiyle çalan M.C.İ.  gözaltına alındı.

Kameralar tarafından kaydedilen olaydan polis çalışma şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucunda polis şüpheliyi zorla girdiği bir evde yorganın altında saklanırken bulfu.

Çalınan kolyeler ise şüpheli M.C.İ'nin yakalandığı apartmandaki bir posta kutusunda bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.C.İ. Çıkarıldığı mahkemede "Kapkaç ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından tutuklandı.

 

 

 

 

 

 





 

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