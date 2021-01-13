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Mersin’de şiddetli dolu yağışı

13 Ocak 2021 18:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘sarı alarm’ verdiği Mersin’de akşam saatlerinde aniden bastıran dolu hayatı felç etti.

Mersin’de sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde başlayan gök gürültülü şiddetli yağmur, daha sonra doluya dönüştü. Önce yüksek kesimleri vuran dolu, akşam üzeri de kent merkezinde etkili oldu. Yaklaşık yarım saat devam eden şiddetli dolu, kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi. Dolu yağışıyla birlikte her yer bembeyaz olurken, doluya cadde ve sokaklarda yakalanan vatandaşlar kaçacak yer aradı. Cadde ve sokaklarda biriken dolu nedeniyle insanlar yürümekte zorluk çekti. Şimşeklerle devam eden şiddetli yağışta seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı.

Yağışın gece de devam etmesi bekleniyor.

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