Mersin’de Mor Dayanışma’dan dev faturalı eylem: Geçinemiyoruz

Mersin Mor Dayanışma üyeleri kadınlar, ülkedeki ekonomik krize tepki göstermek için eylem yaptı. Üzerinde ‘Geçinemiyoruz’ yazan dev bir faturanın açıldığı eylemde, ekonomik krizden en çok kadınların etkilendiği vurgulandı.

Mresin'de ki eylem GMK Bulvarı'nda yapıldı. Mor Dayanışma üyesi kadınlar, sık sık “Ekonomi değil, zamlar uçuşta”, “Saraya değil kadınlara bütçe”, “Kadın Cinayetleri Politiktir” sloganları attı. Açılan fatura pankartında ise kira, temel gıda ürünleri, elektrik, gaz, ulaşım, meyve ve hijyenik pedlere yapılan zamların yüzdesi yer aldı.

“Pandeminin yükü en çok kadınların sırtına yüklendi"

Mor Dayanışma adına basın metnini okuyan Zeliha Korkmaz, pandemide kadınların emeğinin değersizleştirildiğini ve tüm bakım yükünün kadınlara yüklendiğini belirterek, “Pandeminin yükünün en çok kadınların sırtına yüklendiğini ve bu süreçte yemek, temizlik gibi ihtiyaçlardan tasarruf edebilmek için kadınların evin içine ve mutfağa hapsedildiğini görüyoruz, biliyoruz. Kadınların işgücüne katılımı ve eşitsiz ücret dağılımının çarpıklığını bütün açıklığı ile görüyoruz. Çalışan kadınlar, işyerinde taciz ve mobbinge karşı savunmasız bırakılmaya çalışılırken evde ise toplumsal cinsiyet rollerinin dayattığı işleri yapmak zorunda kalıyorlar. İşsizliğin bu kadar yüksek olduğu bu kriz ortamında ücretli bir işte çalışmayan kadınlar ise bakım emeğine hapsediliyor” dedi.

“Ekonomik kriz kadınları şiddete mahkum ediyor"

Aile içerisinde şiddete maruz kalan kadınların ekonomik problemler ve krizden dolayı yeni bir hayat kuramayıp şiddet döngüsü içerisinde kaldığını dile getiren Korkmaz, şöyle devam etti:

"Kriz ve yoksulluk en sert biçimde hayatlarımızı etkilerken iktidar koalisyonu, ‘patriyarkal, muhafazakâr, homofobik, makbul kadın ve aile” kodlarına dayanan yeni rejimini inşa etmeye çalışmakta.

Erkek şiddeti karşısında hayatını yeniden kurmaya çalışan kadınlar sürekli iktidarın ördüğü duvarlara çarpıyor. Artan hayat pahalılığı ve işsizlik yüzünden boşanmakta zorlanan kadınlar şiddet döngüsüne devlet eli ile geri gönderiliyor.

Boşanmaların engellenmesi ve nafaka hakkımıza yönelik saldırılar yetmediği gibi özellikle boşanma sürecinde gidecek yeri olmayan ve yüksek kiralar yüzünden ev kiralayamayan kadınlar tekrar şiddet sarmalına gönderiliyor.

Ayrıca yüksek kira fiyatları ve yurt bulunamaması yüzünden genç kadınlar ya özel yurtlarda ya da aile evinde yaşamak zorunda kalıyor."

Yapılan açıklamada yoksulluğun kadınlar üzerindeki etkilerini sayısal verilerle aktaran Korkmaz şunları söyledi:

"Ekonomik kriz olanca hızıyla derinleşirken, en ağır biçimde yoksullaşanlar yine kadınlar oluyor. Son yıllarda yapılan araştırmaların sonucuna baktığımızda bunu en açık haliyle görebiliyoruz. İşgücü içerisindeki her 10 kadından yalnızca 3'ü çalışıyor. 2019 yılında 500 bin kadın ev içi bakım hizmetleri nedeniyle işinden ayrıldı.

12 milyon kadın ise ev işleri nedeniyle çalışma hayatına giremedi. Türkiye'de işsiz kadın sayısı 2014'ten 2019'a yüzde 52 arttı, 2 milyona yaklaştı. 1 milyondan fazla kadın uzun sürelerle ve kayıt dışı çalıştırılıyor.

Türkiye'de erkekler, kadınlardan yüzde 8 fazla kazanıyor. Daha birkaç gün önce yeni zamlar için 12. Cumhurbaşkanı'na geniş yetkiler veren Vergi Usul Kanunu Teklifi, Cumhur İttifakı'nın oylarıyla kabul edilerek yasalaştı.

Aynı gün AKP Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ‘Doğalgaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir' diyerek halkın zekasıyla açıkça dalga geçer gibi ‘'farklı güçler ekonomimize saldırmak istiyor, daha önce yaptılar yine yapabilirler'' diyor. Şunu açıkça görecekler ki bizler iktidarın yarattığı öcülere, düşmanlara, ötekilere inanmıyoruz. Asıl mücadele edeceğimiz yapının adı patriyarkal kapitalizmdir."