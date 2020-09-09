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Mersin'de Koronavirüs önlemlerine uymayan tur tepki çekti

Tatilcilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü

09 Eylül 2020 18:27

Mersin kıyılarında düzenlenen ve korona önlemlerine uyulmayan yat turu tepki topladı.

Yat turu organizasyonlarınca sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan görüntülerde tatilcilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre Mersin'de yat turu düzenleyenler tarafından gerçekleştirilen bir organizasyonun görüntüleri sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Yapılan yayında yat turuna katılanların bazıları karşılıklı oynarken, bazıları da halay çekti. Maske kurallarına uymayan tatilciler, sosyal mesafeye de uyulmayan yarışmalara katıldı. Kimileri de kalabalık ortamda köpük banyosu yaptı.

Korona tedbirlerinin uygulanmadığı o anlar izleyenlerin de tepkisini çekti. 

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