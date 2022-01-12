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Mersin'de aracını kurtarmak isteyen sürücü, akıntıya kapıldı

Bir süre sürüklenen adam, dere yatağının sığ kısmına gelince itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

12 Ocak 2022 15:58

Mersin'de bir sürücü dere yatağına saplanan aracını kurtarmak isterken akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen adam, dere yatağının sığ kısmına gelince itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 
 
Mersin'de Deliçay nehrini geçerken aracıyla birlikte dere yatağında mahsur kalan sürücü, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.
 
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri suya saplanan aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada ekiplere yardımcı olmak için aracın ön tarafından bulunan sürücü, suya düştü.
 
Sudan çıkmaya çabalayan adam daha sonra akıntıyla birlikte su borularının içerisine sürüklendi.
 
Suyun basıncı ile borularda sıkışarak boğulma tehlikesi atlatan adam, bir süre sürüklendikten sonra sığ bölgede karaya çıkarak kurtuldu.
 
Kaynak: İHA
mersinselakıntı

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