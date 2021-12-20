T24 LogoT24 Logo
Haberler

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: İnsanlar bebeğine mama veremeyecek noktaya geldi

"İnsanlar aç durumda, bunu öncelemek, sosyal politikaları öne almak gerektiğini düşünüyoruz"

20 Aralık 2021 08:43

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP'li belediye başkanları çalıştayı sonrası yaptığı değerlendirmede "İnsanlar, yapacağımız yoldan, kaldırımdan, binadan öte bebeklerinin mamasını veremeyecek noktaya geldi. Bunu öncelemek, sosyal politikaları öne almak gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

CHP'li belediye başkanlarının katılımıyla Kayseri'de 17-19 Aralık'ta düzenlenen ve 3 gün süren çalıştay sona erdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Belediye Başkanları Çalıştayı'nın ardından gündeme dair açıklamalar yaptı. 

"Bebeklerinin mamasını veremeyecek noktaya geldi"

Vahap Seçer, vatandaşlara yapılan sosyal yardımlarla ilgili şunları söyledi:

“Bizim seçim öncesi vaatlerimiz içerisindeydi. Bu uygulamamızı hayata geçireceğimizi söylemiştik. Nitekim de öyle oldu. Uzun süredir kentin dezavantajlı bölgelerinde üç çeşit yemeği 3 TL’ye vatandaşlarımıza sunuyoruz ve devam edeceğiz. Mahalle Mutfakları, olumsuz ekonomik şartlarda yurttaşlarımızı memnun edecek bir uygulama. İnsanlar, yapacağımız yoldan, kaldırımdan, binadan öte bebeklerinin mamasını veremeyecek noktaya geldi. İnsanlar aç durumda. Bunu öncelemek, sosyal politikaları öne almak gerektiğini düşünüyoruz."

Vahap Seçerbebekmamainsanlar açMersin Büyükşehir BelediyesiKayseriCHP

Diğer Videolar

Kaldırımda yürüyen anne ve bebeğinin üstüne buz parçası düştü

Motosiklet sürücüsü tek teker gitti; arkada oturan da telefonla konuştu

15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız: Çekin aslanlarım çekin, yakışıklı çıkalım

Hindistan'da bir tepede 45 saat mahsur kalan genç kurtarıldı

Tamir edilecek telefonunun bataryası patladı; "Canımı kurtarmak için kaçmaya çalıştım"

Kartepe'de telesiyej arızalandı, soğuğa dayanamayan aşağıya atladı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24