Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: İnsanlar bebeğine mama veremeyecek noktaya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP'li belediye başkanları çalıştayı sonrası yaptığı değerlendirmede "İnsanlar, yapacağımız yoldan, kaldırımdan, binadan öte bebeklerinin mamasını veremeyecek noktaya geldi. Bunu öncelemek, sosyal politikaları öne almak gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

CHP'li belediye başkanlarının katılımıyla Kayseri'de 17-19 Aralık'ta düzenlenen ve 3 gün süren çalıştay sona erdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Belediye Başkanları Çalıştayı'nın ardından gündeme dair açıklamalar yaptı.

"Bebeklerinin mamasını veremeyecek noktaya geldi"

Vahap Seçer, vatandaşlara yapılan sosyal yardımlarla ilgili şunları söyledi:

“Bizim seçim öncesi vaatlerimiz içerisindeydi. Bu uygulamamızı hayata geçireceğimizi söylemiştik. Nitekim de öyle oldu. Uzun süredir kentin dezavantajlı bölgelerinde üç çeşit yemeği 3 TL’ye vatandaşlarımıza sunuyoruz ve devam edeceğiz. Mahalle Mutfakları, olumsuz ekonomik şartlarda yurttaşlarımızı memnun edecek bir uygulama. İnsanlar, yapacağımız yoldan, kaldırımdan, binadan öte bebeklerinin mamasını veremeyecek noktaya geldi. İnsanlar aç durumda. Bunu öncelemek, sosyal politikaları öne almak gerektiğini düşünüyoruz."