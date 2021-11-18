Merkez Bankası kararı öncesi döviz bürosuna geldiler: "Belki 11'i de geçecek"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Faizi savunanlarla beraber olmam, olamam" açıklamasının ardından dolardaki artış hızlandı. Doların 10.50'yi geçmesi ve Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi vatandaşlar, döviz bürolarına giderek dolar satın aldı.

TELE 1 muhabirleri, dolardaki artışın nabzını Kapalıçarşı’da görüntüledi. Döviz bozdurmak için Kapalıçarşı’ya giden vatandaşlar “Kar ettik ama ekonomi çok kötü” dedi.

Bir vatandaş ise kazağının içine sakladığı paraları göstererek "Burada daha uygun diye geldim. Merkez Bankası açıklama yapacak belki 11 TL'yi de geçecek" diye konuştu.

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