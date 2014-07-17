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Merkel'e sürpriz doğum günü kutlaması

17 Temmuz 2014 15:21

Bir Alman muhabir, basın toplantısında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 60. doğum gününü beklenmedik bir şekilde kutladı. ZDF kanalı muhabiri, diğer muhabir arkadaşlarının da kutlamaya katılmasını sağlamak için İngilizce ve Almanca olarak doğum günü şarkısını söylerken kimse eşlik etmemesi sonucu yalnız kaldı. Başbakan Merkel'in bu sürpriz karşısındaki tepkisi için Der Spiegel dergisi "Kalın mermer levhayı kırabilecek bir gülümseme. Dünyanın en ince kitaplarından biri olan Groucho Marx'ın Bin Yıllık Alman Mizahı teorisinin kanıtı" olduğunu söyledi.

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