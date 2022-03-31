Merdan Yanardağ, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını açıkladı. Medyanın adaylık için bazı isimleri gündeme getireceğine dikkat çeken Yanardağ, "Tablo şu Meral Akşener aday olmadığına göre tek bir güçlü aday kalıyor. O da Kemal Kılıçdaroğlu. Ulaştığım kesin bilgi CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ama henüz Millet İttifakı’nın adayı değil" dedi.

TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Prof. Dr. Emre Kongar ile birlikte yaptığı '18 Dakika' isimli programda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci’nin, partisinin Cumhurbaşkanı adayının Ahmet Davutoğlu olacağını açıkladığını hatırlatan Yanardağ, programda şunları söyledi:

“AKP döneminin başkalaşmış bir döneminin tasarlayan çevreler var. Dikkat edin kendisini muhalefet alanında konumlandırdığını söyleyen bazı medya kuruluşlarında bir takım isimler gündeme getirilecek. Buna dikkat edin. Ama tablo şu Meral Akşener aday olmadığına göre tek bir güçlü aday kalıyor. O da Kemal Kılıçdaroğlu. Ulaştığım kesin bilgi CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ama henüz Millet İttifakı’nın adayı değil.”

"Patiler kendi aralarında adayı kararlaştırmalıdır"

Yanardağ, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Partilerin seçim tarihi açıklanmadan kendi aralarında adayı kararlaştırmalıdır. Kemal Kılıçdaroğlu’nun veya işaret ettiği CHP geleneğinden gelme bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını düşünüyorum.”