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Meral Akşener, mikrofonu esnaf annesine tuttu: İşte Türkiye’nin gerçeği

"Yukarıdakiler bunları tiyatro zannediyor. Bunlar tiyatro değil bizim gerçeğimiz"

28 Haziran 2021 21:04

Muğla'nın Menteşe ilçesinde halka seslenen İyi Parti lideri Meral Akşener'e konuşması esnasında kalabalık arasından esnaf annesi seslendi. Akşener'in yanına çağırıp mikrofon tuttuğu kadın, "Oğlum iş yeri açtı, 15 gün sonra pandemi nedeniyle kapandı. Borcu nedeniyle hapse girecek diye korkuyorum" dedi. Akşener ise, ”İşte ben bunu anlatıyorum. Bana yalan atıyor diyebilir yukarıdakiler ama aha size gerçeği. Yukarıdakiler bunları tiyatro zannediyor. Bunlar tiyatro değil bizim gerçeğimiz, Türkiye'nin gerçeği” diye yanıt verdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'daki esnaf ziyaretlerine Menteşe ilçesinde devam etti. Akşener, mikrofonu eline alıp cadde ortasında vatandaşa seslendi. Akşener'i sokakta bulunanların yanı sıra evlerinin balkon ve camlarından takip edenler oldu.

Akşener, konuşmasında kenti ziyaretinde karşılaştığı esnafın sıkıntılarından söz etti, “Sizin evlatlarınızla nasıl bir hayat yaşadığınız manevi manada beni ilgilendirmez ama sizin evlatlarınızın işsizliği beni ilgilendirir” dedi.

Akşener'in konuşması sırasında kalabalık arasından bağırarak seslenen bir kadın esnaf oğlunun yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi.

Akşener'in yanına çağırdığı ve mikrofonu tuttuğu kadın, oğlunun iş yerini açtıktan 15 gün sonra pandemi nedeniyle işletmesini kapattığını, 400 bin lira borcu olduğunu, geliri olmadığını ve hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığını anlatarak, “Hapse girecek korkuyorum” dedi.

Akşener ise, ”İşte ben bunu anlatıyorum. Bana yalan atıyor diyebilir yukarıdakiler ama aha size gerçeği. Yukarıdakiler bunları tiyatro zannediyor. Bunlar tiyatro değil bizim gerçeğimiz, Türkiye'nin gerçeği” diye yanıt verdi.

Vatandaşa seslenen Akşener, “Bunu birlikte değiştireceğiz. Sizsiz olmaz. Sizle birlikte değiştireceğiz. Siz, sizi unutanları, size hakaret edenleri, çocuklarınızı işsiz bırakanları, esnafımızı ortada bırakanları unutmayacaksınız” ifadelerini kullandı.

Akşener daha sonra otobüs ile kent sokaklarını gezip vatandaşları selamladı.

meral akşeneriyi partilider

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