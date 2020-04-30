Meral Akşener: İşsizlik tahmin edilenden çok daha kötü

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, işsizlikte durumun tahmin edilenden çok daha kötü olduğunu söylerken, hizmet sektöründe yaşanması muhtemel senaryoya dikkati çekti.

Habertürk'te katıldığı Teke Tek programından bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Akşener, iktidarın Koronavirüs sürecine ekonomik olarak hazırlıksız yakalandığını belirtirken, “Şimdi İşsizlik Fonu vardı, ne olduğunu bilmiyoruz. Varlık Fonu var, bugün ortaya çıkan bilgiler ışığında 70 milyar lira borçluymuş. Merkez Bankası'nın ihtiyat akçeleri gitti. Böyle bir duruma ve güne ekonomik olarak hazırlıklı mıyız derseniz ekonomik olarak hazırlıksızmışız” dedi.