Meral Akşener, Erdoğan'a sordu: ABD ile Türkiye dost mu düşman mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yürütülen dış politikayı hedef aldı, "Sayın Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye dost mudur düşman mıdır? Bu cevabı vermelisin" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığının açılışı için Kastamonu'ya geldi. Akşener açılış öncesi Alparslan Türkeş parkında toplanan kalabalığa seslendi. Konuşmasında dış politikaya değinen Akşener, Suriye'de yaşanan iç karışıklığın Türkiye'ye yaramadığını söyledi. Suriye'de bugün Amerika, Rusya ve İran'ın bulunduğunu kaydeden Akşener, "Suriye'de Esad'ın yanında İran, Rusya var. PYD ya da YPG denen PKK'nın Suriye kolunun yanında da Amerika var. Şimdi tekrar soruyorum, bugün vaaz veren muhteremlere. Özellikle saray koalisyonun mensuplarına, yöneticilerine soruyorum. AK Parti'nin Genel Başkanı'na soruyorum. Biz Amerika Birleşik Devletleri ile dost muyuz, düşman mıyız kardeşim? Cevap ver. Amerika ile ilişkilerimizin bu millet tarafından bilinmesine ihtiyacımız var. Sayın Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye dost mudur düşman mıdır? Bu cevabı vermelisin, vereceksin" dedi.