Menajerimi Ara dizisinde kadına yönelik tacize karşı "Susmuyoruz" mesajı

Konuk oyuncu olarak 'Menajerimi Ara' dizisine katılan Burçin Terzioğlu'nun dizinin ekrana gelecek olan yeni bölümünde kadınlara yönelik tacize karşı yaptığı “susmuyoruz” konuşması dikkat çekiyor.

‘Menajerimi Ara' dizisinin bu akşam yayınlanacak 8.bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı.

Burçin Terzioğlu bu akşam konuk olarak katıldığı Ay Yapım’ın dizisi ‘Menajerimi Ara’da kadınlara yönelik taciz ile ilgili yaptığı ‘Susmuyoruz’ konuşmasıyla dikkat çekiyor.