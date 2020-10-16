Menajerimi Ara dizisinde Feyyaz Yiğit'in 'kan fobisi'

Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümünden, oyuncu Feyyaz Yiğit’in yer aldığı bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Bu bölüme Feyyaz Yiğit'in 'kan fobisi' damga vuruyor.

Feyyaz Yiğit, yeni projesinde bir cerraha hayat vermeyi planlarken, büyük bir problemle karşı karşıya kalır.

Menajeri Kıraç’a (Barış Falay) kendisini kan tuttuğunu anlatmaya çalışan Yiğit, kan kelimesini duyduğu anda bayılır. Yiğit'in bu fobisiyle projede nasıl yer alacağı merak konusu olur.