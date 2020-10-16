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Menajerimi Ara dizisinde Feyyaz Yiğit'in 'kan fobisi'

Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümünden, oyuncu Feyyaz Yiğit’in yer aldığı bir ön izleme sahnesi yayınlandı

16 Ekim 2020 13:35

Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümünden, oyuncu Feyyaz Yiğit’in yer aldığı bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Bu bölüme Feyyaz Yiğit'in 'kan fobisi' damga vuruyor. 

Feyyaz Yiğit, yeni projesinde bir cerraha hayat vermeyi planlarken, büyük bir problemle karşı karşıya kalır.
 
Menajeri Kıraç’a (Barış Falay) kendisini kan tuttuğunu anlatmaya çalışan Yiğit, kan kelimesini duyduğu anda bayılır. Yiğit'in bu fobisiyle projede nasıl yer alacağı merak konusu olur.
 
 
Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamloğlu’nun bir araya geldiği ‘Menajerimi Ara’, yeni gününde 18 Ekim Pazar akşamı ve her pazar saat 20.00’de Star TV’de izleyiciyle buluşacak.
 

 

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