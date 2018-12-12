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Melih Gökçek'ten öğrenciye tecavüz yanıtı: Yapıyorsan sonuçlarına katlanırsın

12 Aralık 2018 20:05

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde bugün “Şehir ve Medya” başlıklı panele, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek konuşmacı olarak katıldı. Panelde Melih Gökçek'e fakültenin Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar eşlik etti. Oda Tv'den Fethi Yılmaz'ın haberine göre, panel sırasında bir kadın öğrenci, Melih Gökçek'in 7 Temmuz 2018'de ODTÜ Mezuniyet Töreni'ndeki bir pankarta ilişkin attığı sosyal medya mesajını hatırlattı. Melih Gökçek'in o tweeti şöyleydi: Kadın öğrenci ile Melih Gökçek arasında, bu hatırlatmanın ardından şöyle bir diyalog yaşandı: Öğrenci: Öncelikle ben salak değilim. Bunu neden attınız. Melih Gökçek: Siz yapıyor musunuz? Öğrenci: Mini etek giyiyorum evet. Gece dışarı da çıkıyorum. Bunu neden siz böyle attınız? Melih Gökçek: Hayır bir dakika, öbürlerini say. Öğrenci: Cilveleşmek ve sarhoş olmak... Melih Gökçek: Onları da mı yapıyorsun? Öğrenci: Yapıyorum veya yapmıyorum. Yapıyor olabilirim, evet. Yapıyor da olabilirler... Melih Gökçek: Yapıyorsan da o zaman neticesine katlanırsın, o zaman diyorum. Öğrenci: Ama çok yanlış, ‘salak' diyorsunuz; böyle bir hitap şekli olabilir mi sizce? Melih Gökçek: Bana göre, o kadar kalkıp suçluyorsan o da olur. Sen de o zaman onu yazmayacaksın. Öğrenci: Siz tecavüzcüleri mi savunuyorsunuz? Melih Gökçek: Hayır. Melih Gökçek'in mini etek giymeyi, gece dışarı çıkmayı, sarhoş olmayı ve cilveleşmeyi tecavüze gerekçe olarak kabul etmesine, paneldeki öğrenciler tepki gösterdi. Gökçek'in yanıtının ardından öğrenciler tepki göstererek salonu boşalttı. Kaynak: (Cumhuriyet)

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