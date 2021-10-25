Melih Gökçek'ten tepki çeken 'şükredin' paylaşımı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti. ABD'de bir kilisenin önünde çekildiğini öne sürdüğü görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaşan Gökçek, "İşte ABD... Kiliseden yemek kuyrukları... Türkiye'deki felaket tellallarına duyurulur. Seyredin de şükretmeyi öğrenin" diye yazdı.

Zam haberlerinin üst üste geldiği günlerde "şükredin" diye yazan Gökçek'in bu tweet'ine, sosyal medyada çok sayıda tepki geldi.