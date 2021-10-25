T24 LogoT24 Logo
Haberler

Melih Gökçek'ten tepki çeken 'şükredin' paylaşımı

Gökçek'in paylaşımına sosyal medyada çok sayıda tepki geldi

25 Ekim 2021 14:29

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti. ABD'de bir kilisenin önünde çekildiğini öne sürdüğü görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaşan Gökçek, "İşte ABD... Kiliseden yemek kuyrukları... Türkiye'deki felaket tellallarına duyurulur. Seyredin de şükretmeyi öğrenin" diye yazdı.

Zam haberlerinin üst üste geldiği günlerde "şükredin" diye yazan Gökçek'in bu tweet'ine, sosyal medyada çok sayıda tepki geldi.

melih gökçektepkipaylaşım

Diğer Videolar

Özge Peker, eşi Sedat Peker'in videosunu paylaştı: "Çektiğimden haberi yoktu, içimden sizlerle paylaşmak geldi"

Ekvador’un güneyindeki tarihi bir kasabada oluşan obruk 3 evi yuttu

Köpeklerin saldırdığı çocuğu, yoldan geçen kadın kurtardı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Aralık 2021

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke: 83 milyon kaybediyor, Saray ve rantçı yandaşları kazanıyor

Ankara-Erivan yakınlaşması; bu kez şeytanın bacağı kırılır mı?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24