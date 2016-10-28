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Melih Gökçek: Gölcük depremini ABD ve İsrail tetikledi; cemaat de bu oyunun içinde

28 Ekim 2016 14:07

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Gölcük depreminin ABD İsrail çalışması sonucu tetiklenmiş olabileceğini" öne sürerek, "İnanarak bunu söylüyorum. İstanbul'da olabilecek bir deprem, özellikle belli bir takım ülkelerin yapmış olduğu çalışmalar var. Deprem makinaları var, Tesla diyorlar. Fay hattında biriken enerjinin tetiklenmesi. Bir gaz birikmesi var, olabilir. Ama var olsa dahi bunun tetiklenmesi söz konusu. Bunun en güzel örneği Gölcük depremi. İstanbul'da da deprem olursa delili bu toptur. Böyle bir top çıktığı anda kendiliğinden olduğunu iddia edemezsiniz. Türkiye, darbe girişimini atlattı. Türkiye artık darbe ile yok edilemez. Yeni metodları var" diye konuştu.

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Melih GökçekGölcük depremiABDİsrailcemaat

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