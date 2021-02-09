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Melih Bulu'nun yardımcısı olarak atanan Naci İnci soruları geçiştirdi: "Öğrencileriniz yerde sürünürken utanmıyor musunuz?"

İnci sorulara "Sizi dinleyeceğim, başka var mı?" gibi yanıtlar verdi

09 Şubat 2021 16:15

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci, öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları geçiştirdi. İnci sorulara "Sizi dinleyeceğim, başka var mı?" gibi yanıtlar verdi. 

Boğaziçi öğrencileri, "kayyumluk" adını verdikleri rektörlük binası önünde bekleyişlerini sürdürürken kayyum rektör Melih Bulu'nun yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci öğrencilerin yanına geldi. Öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları geçiştiren İnci, "Sizi sonra dinleyeceğim" dedi. 

Boğaziçi öğrencileri, İnci'ye "Bu görevi alırken utanmadınız mı? Bizler gözaltına alınıyoruz, tutuklanıyoruz. Endişe içerisindeyiz ancak Melih Bey de siz de bize yanıt vermiyorsunuz. Ne zaman bizi dinleyeceksiniz?" diyerek tepki gösterdi. 

O anlar Boğaziçi Direnişi'nin Twitter sayfasından paylaşıldı. 

 

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