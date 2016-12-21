Meksika'da havai fişek faciası: 29 ölü

Meksika'nın Tulpetec kentinde bir havai fişek pazarında meydana gelen patlamada 29 kişi yaşamını yitirdi, 60 kişi de yaralandı. Yaşanan patlama sonrası dumanın kentin bir çok noktasından görülecek yüksekliğe çıkması facianın boyutlarını gözler önüne serdi. Başkent Mexico City yakınlarında bulunan Tulpetec'te, Noel ve yılbaşı dolayısı ile havai fişek satışı için kurulan pazarda meydana gelen patlamada 29 kişinin öldüğü ve 60 kişinin de yaralandığı bildirildi. Facia sonrası can kaybının artabileceği belirtildi.