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Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem

20 Eylül 2017 02:50

Meksika'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 43 kilometre altında meydana geldi. Meksiko Eyaleti Valisi Eruviel Avila Villegas, 42 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Depremin merkez üssü olan Puebla kenti başkent Mexico City'e 130 kilometre uzaklıkta. Deprem başkent Mexico City'de de hissedildi, binlerce insan sokaklara çıktı. Ulusal Sivil Koruma Şeif Luis Felipe Puente, Twitter'dan yaptığı paylaşımda kendilerine henüz hasar bilgisi ulaşmadığını belirtti. Başkent Meksiko'da da hissedilen deprem, halk arasında korkuya neden oldu. Halk panik içerisinde evlerini terk ederek sokağa döküldü. Ülkede 8 Eylül'de yaşanan 8,1 büyüklüğündeki depremde de 96 kişi yaşamını yitirmişti.

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