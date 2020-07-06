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Dünya'nın en büyük su altı mağarasında, 12 bin yıl önce yapılan madencilik çalışmalarının izine rastlandı

06 Temmuz 2020 08:48

Meksika’nın Yucatan Yarımadası’ndaki su altı mağaralarında 12 bin yıl önce yapılan kazı ve madencilik çalışmalarının izine rastlandı.

2018 yılında, Meksika'nın güneybatısında bulunan Yucatan Yarımadası'nın alt katmanının incelmesi projesini yürüten GAM derneği sayesinde yarımadanın doğu bölgesine 347 kilometre uzunluğunda bir su altı mağarası keşfedilmişti. GAM direktörü Guillermo de Anda, yaptığı açıklamada, bu "muhteşem" keşfin, İspanyol fethinden önce bölgede yer alan antik Maya Uygarlığının kültür yapısını anlamak açısından da büyük bir fayda sağlayacağını söylemişti. Mağara şimdiye kadar bilinen en büyük su altı mağarası özelliğini taşıyor. 

Keşiften sonra 600 saatlik dalış yapan dalgıçlar, mağarada 12 bin yıl önce yapılan kazı ve madencilik çalışmalarının izine rastlandı.

 

Kaynak: VOA Türkçe

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