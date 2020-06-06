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Meksika'da protestolar sürüyor: ABD büyükelçiliği protestocuların hedefinde

06 Haziran 2020 10:25

Meksika'da bir inşaat işçisi maske takmadığı için polis tarafından gözaltında dövülerek öldürüldü. 30 yaşındaki Giovanni Lopez'in öldürülmesinin ardından insanlar polis şiddetine tepki göstermek için sokağa çıktı. 

Mexico City’deki Paseo de la Reforma Caddesi'nde yüzleri kapalı protestocular, ABD Büyükelçiliğine geldi. Çevresinde metal bariyer bulunan büyükelçiliğe taş ve molotof kokteyli atan protestocular, daha sonra büyükelçiliğin yakınındaki mağazalara ve banka şubelerine saldırıp hasara yol açtı. Protestocular, polis müdahalesiyle büyükelçilik binasının çevresinden uzaklaştırıldı.

Öte yandan, ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd’un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar da sürüyor. 

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