Meksika'da protestocular, Devlet Başkanı Obrador'un toplantısını bastı

Toplantı, dışarıda toplanan yaklaşık 300 kişilik bir grubun binayı basması sonucu yarıda kesildi.

Grace Kasırgası nedeniyle maddi zarara uğradıklarını ve hükümetin henüz kendilerine destek vermediğini savunan protestocular, basın toplantısının gerçekleştirildiği konferans binasının önünde toplandı. Pankart taşıyan ve hükümet karşıtı sloganlar atan grup daha sonra, güvenlik bariyerini aşarak toplantı salonuna girdi. Öfkeli grup burada da slogan atmaya devam ederken, Obrador konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı. Bazı protestocuların Obrador’un yanına kadar gelerek kendisiyle bizzat konuşmaya çalıştığı görüldü.

Protestoculara izin verildi

Obrador protestocuların toplantı odasında kalmalarını kabul etti ancak protestoculardan sessiz olmalarını ve konuşmasına izin vermelerini istedi. Daha sonra konu ile ilgili açıklama yapan Obrador, hükümetin Grace Kasırgası’ndan etkilenenlere ev eşyası, konut iyileştirme desteği sağlayacağı ve mahsul kaybı olan çiftçilere de maddi destek vereceğini söyledi.

Obrador konuşmasında ayrıca, yapılacak tüm destek ve yardımların doğrudan ihtiyaç sahiplerine teslim edileceğini bildirirken, mevcut hükümetin daha önce hiç olmadığı kadar halka yardım ettiğini savundu.