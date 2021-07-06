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Meksika’da hastaneyi su bastı, yeni doğan bebekleri personel kurtardı

06 Temmuz 2021 14:38

Meksika’da sağanak yağışların yol açtığı sel felaketinden etkilenen bir hastanede yeni doğan bebekler, hastane personeli tarafından güvenli bir yere taşındı.

Meksika’nın başkenti Mexico City’de dün akşam saat 18.25 sıralarında başlayan sağanak yağış hayatı felç etmiş, şiddetli yağışların etkisi ve altyapı yetersizliği özellikle Atizapan ilçesinde su baskınlarına yol açmıştı. Atipazan’da cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda ev ve binada su baskını yaşandı. Selden etkilenen Salvador Gonzalez Herrejon Hastanesi’nde ise yeni doğan ünitesi sular altında kalınca bebeklerin imdadına sağlık personeli yetişti. Yeni doğan bebekler, hastane personeli tarafından transport (nakil) kuvözler içinde dikkatli bir şekilde binadan dışarı çıkarıldı. Zemin katta biriken kahverengi sel suları personele zor anlar yaşatırken, zamanla yarışan personel, yeni doğan bebekleri güvenli bir yere taşındı.

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