Mehmet Tezkan: Sayın Bakan istifa etmezsiniz biliyorum ama hiç olmazsa özür dileyin

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemdeki olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, yayınladığı videoda Sağlık Bakanı Fahretti Koca'nın bir kez daha havlu attığını söyledi.

Koca'nın ilk 'havluyu' vaka sayılarını açıklamak zorunda kalarak attığını ve böylece Türkiye'nin vaka sayısında dünyada ilk sıralarda yer aldığını öğrendiğini, ikinci havlunun ise HES kodu konusunda atıldığını ifade eden Tezkan, "İBB diyordu ki 'pozitifleri bildirin en azından toplu taşımaya binemesinler' vermedi Sağlık Bakanlığı bu bilgiyi. Niye, CHP'Li diye. Ama bugün havlu attı. Artık HES kodu olmayanlar toplu taşımaya binemeyecekler" dedi.

Tezkan Bakan Koca'ya seslenerek, "Sayın Bakan istifa etmezsiniz biliyorum ama hiç olmazsa özür dileyin" dedi.