Mehmet Tezkan: Sağlık Bakanı'na tavsiyem, 'ikinci dalgayı' beklesin

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda, yeni tip Koronavirüs salgınında 'normalleşmeye ilk adım' olarak görülen '1 Haziran' kararlarını yorumladı.

Sağlıkçıların da gündeminde olan ikinci Koranavirüs dalgası ile ilgili konuşan Tezkan, "İkinci Korona dalgası gelirse birincisini mumla ararız. Sağlık Bakanı'na uyarım; ikinci dalgayı beklesin" dedi.

'Yeni normalin' adımlarının atıldığı 1 Haziran'da dışarıda gözlem yapan Tezkan, "Bugün gördüğüm İstanbul virüse davetiye çıkarmıştı. Kimi çaresizlikten işe gitmek için minibüse, otobüse doluştu ama kimileri de keyfe keder kafelere doluşmuştu..." diye konuştu.

Tezkan şunları söyledi;

""En kötü senaryo neydi? O oldu. Her yer açıldı. her yer serbest. Peki o mesafeler dinlendi mi, o önlemler alındı mı? Hayır. Merak ettim ve dışarıda geniş bir tur attım. İnsanlar minibüslere tıkış tıkış bindiler. Tamam trafik polisleri çevirmeler ile engellemeye çalışıyor ama insanlar işe nasıl gidecek? Yarından sonra daha da kötü olacak Sağlık Bakanı dedi ki; 'ikinci dalgayı pek beklemiyorum." Bence ikinci dalgayı beklesin. Çünkü bugün gördüğüm İstanbul ikinci dalgaya kucak açmış."

"Sanki 'dün gece saat 00.00 itibariyle pandemi uçup gitmiş. Koronavirüs ülkeyi terk etmiş' Her yer tıklım tıklım. Sahilleri de gezdim; balıkçılardan geçilmiyor. Hava yağmurlu bir de güneşli olsaydı yanmıştı İstanbul. Caddeler ve sokaklar dolu. Maske takanların oranı yüzde 60'larda. Kafelerdeki insanlar hiçbir şey olmamış gibi yan yana oturuyor. Böyle giderse bu işin içinden çıkamayız. Bu devletin de sorunu değil artık bizim sorunumuz. Biz nasıl korunursak bu işin içinden öyle çıkacağız. Aksi takdirde ikinci dalga birinci dalgaya tokat atar da geçer."